Kabinet houdt vast aan 2032 voor beperkte tabaksverkoop

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil nog steeds dat nicotineproducten pas in 2032 alleen nog maar in tabaksspeciaalzaken verkocht mogen worden. De Tweede Kamer had opgeroepen om die deadline te vervroegen naar 2028, maar daar wil demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid, VVD) niet aan. Volgens een advies van de landsadvocaat kleven er juridische risico's aan het vervroegen van de maatregel, schrijft Tielen in een brief aan de Kamer.

Locaties die nu nog tabak verkopen, zoals tankstations of zaken waar naast tabak ook tijdschriften worden verkocht, hebben namelijk minder tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan het verkoopverbod. Als de overgangsfase verkort zou worden, zou de overheid hiervoor een compensatie moeten aanbieden, schrijft Tielen. Gebeurt dat niet, dan zou dat een inbreuk zijn op het eigendomsrecht. Bovendien wil Tielen dat de overheid "voorspelbaar handelt".