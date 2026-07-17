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NS: impact 24-uursstaking FNV groter dan actie 24 juni

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 10:31
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UTRECHT (ANP) - NS vindt de aangekondigde 24-uursstaking op het spoor van de FNV heel vervelend. "Een staking van 24 uur heeft echt een veel grotere impact op onze reizigers dan de staking van 24 juni, die alleen in de ochtend was", zegt een woordvoerder van de vervoerder.
FNV gaat in de eerste twee weken van september verschillende acties voeren, waaronder vermoedelijk een 24-uursstaking op het spoor. Dat zei voorzitter Hans Spekman donderdag in de talkshow Goedenavond Nederland van omroep WNL. Ook vinden er volgens hem op 8 september acties plaats bij de overheid. FNV strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid.
NS pleit er verder voor dat vakorganisaties, werkgevers en het kabinet weer met elkaar in gesprek gaan en "vanuit de inhoud en niet beginnend vanuit budgetten naar problemen kijken. Het doel moet zijn om oplossingen te vinden vanuit een gezamenlijk belang: de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de economie ook voor de langere termijn goed te laten functioneren."
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