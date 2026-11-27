Op papier is je huis weer meer waard geworden. In oktober waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Toch heb je er weinig aan, want in oktober 2026 waren consumentengoederen en -diensten 3,7 procent duurder dan een jaar eerder. Je woning wordt dus langzamer duurder dan bijna alles wat je koopt. Gecorrigeerd voor inflatie zijn huizen daarmee iets goedkoper geworden, merkt nieuwssite tpo.nl op.

Het CBS en het Kadaster publiceerden de nieuwe landelijke cijfers over oktober op 23 november. In ons eerdere stuk In deze streek zakken de huizenprijzen tegen de trend in keken we naar de kwartaalcijfers per gemeente. Dit stuk gaat over het landelijke beeld: wat de prijsstijging echt waard is, en waarom er minder huizen worden verkocht.

Rekenvoorbeeld: een huis van €400.000

Stel dat je huis een jaar geleden €400.000 waard was en precies de landelijke trend volgde. Met 2,9 procent erbij is het nu €411.600 waard, dus €11.600 meer.

Om de inflatie van 3,7 procent bij te houden, had dezelfde woning €414.800 moeten opbrengen. Je loopt dus zo'n €3.200 achter. Omgerekend is je huis in koopkracht ongeveer 0,8 procent minder waard dan een jaar geleden. Het is een eigen rekenvoorbeeld: de prijs van jouw woning kan anders bewegen dan het landelijke gemiddelde.

Van 11,5 naar 2,9 procent in twee jaar

Dat huizen de inflatie niet meer bijhouden, komt doordat de prijsstijging al lang aan kracht verliest. Een maand eerder was de prijsstijging ook 2,9 procent. De prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen vlakt na november 2024 bijna onafgebroken af. In oktober 2024 lag de jaarstijging nog op 11,5 procent, in oktober 2025 op 6,6 procent, blijkt uit de CBS-reeks.

Tegelijk liep de inflatie juist op. In september 2026 was de inflatie 3,4 procent. De inflatie steeg in oktober vooral door de prijsontwikkeling van energie. Gas was in oktober 11,7 procent duurder dan een jaar eerder.

Bijna 7 procent minder huizen verkocht

Ook het aantal verkopen loopt terug. Het Kadaster telde in oktober 20.376 transacties van bestaande woningen, 6,7 procent minder dan in oktober 2025. In september was de daling al 7,1 procent, meldt tpo.nl. Ben je van plan te verkopen, dan is dat een signaal: er wisselen minder huizen van eigenaar dan een jaar geleden.

Het jaar als geheel ziet er minder somber uit. In de eerste tien maanden van 2026 zijn 196 787 woningen verkocht, bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Bovendien was oktober vorig jaar een drukke maand: toen werden volgens HBP Media 20,5 procent meer bestaande woningen verkocht dan een jaar eerder.

Gemiddeld nog altijd boven het half miljoen

Van goedkope huizen is geen sprake. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning kwam in oktober uit op €508.793. In oktober lagen de prijzen gemiddeld 17,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022. Voor starters blijft de drempel daarmee hoog, ook al stijgen de prijzen minder hard.

Wat de cijfers niet zeggen

De 2,9 procent komt uit de prijsindex, niet uit de gemiddelde verkoopprijs. Die index corrigeert voor kwaliteitsverschillen tussen woningen, zoals type, grootte en staat van onderhoud. Het gemiddelde van ruim €508.000 hangt juist af van welke huizen er die maand toevallig verkocht zijn.

Ook de inflatiemaat telt mee. De 3,7 procent is de Nederlandse CPI. De inflatie volgens de HICP steeg in Nederland van 3,0 procent in september naar 3,3 procent in oktober. Met die Europese maat is het verschil met de huizenprijzen kleiner, maar de woningprijs blijft er nog steeds onder.

Een reëel verlies merk je verder pas als je verkoopt en de opbrengst wilt uitgeven. Woon je gewoon in je huis, dan verandert er op korte termijn weinig in je portemonnee.

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