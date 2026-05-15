Jetten bereid om samenwerking landen in koninkrijk aan te passen

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten (D66) is bereid om de samenwerkingsafspraken tussen de vier landen binnen het koninkrijk Nederland aan te passen. Tijdens het zevendaagse bezoek van de minister-president aan Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, Bonaire, Aruba en Curaçao zei de minister-president regelmatig dat hij het onderlinge gevoel binnen het koninkrijk wil versterken.

Jetten bevestigde woensdag dat dit jaar de eerste jaarlijkse koninkrijksconferentie tussen de landen Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Nederland moet plaatsvinden. Waar en wanneer dat moet gebeuren, is nog niet bekend.

Minister-president Gilmar Pisas van Curaçao zei dat het tijd is voor meer gelijkwaardigheid. Hij wil daar op de conferentie over praten. Pisas en Jetten zeiden allebei dat ze daar dit jaar nog concrete stappen voor willen zetten. "Wij zijn beiden mensen van concrete actie", aldus Pisas.

Achtergesteld

Jetten benadrukte dat hij niet meer wil dat Nederland ingrijpt in de andere landen, maar dat hulp wordt geboden, zodat de eilanden het zelf kunnen doen. Ook op de eilanden leeft de wens dat Nederland zich niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken, werd tijdens meerdere gesprekken gezegd.

Recent zijn meerdere onderzoeken uitgekomen waaruit blijkt dat de drie bijzondere gemeenten op veel gebieden zijn achtergesteld ten opzichte van Europees Nederland. Zo geldt veel wetgeving nog niet op dezelfde manier, leven veel meer mensen onder de armoedegrens op de eilanden en is het onderwijs vaak van lagere kwaliteit.

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet Nederland hier wel aan bijdragen, omdat dat bijzondere gemeenten zijn. Jetten zei ook dat hier veel geld wordt gestopt in het tegengaan van armoede. In de drie Caribische landen binnen het koninkrijk ligt dat anders. Daar wil de regering vooral bijdragen met kennis, niet met geld.