Trump: fantastische handelsakkoorden met China gesloten

BEIJING (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat hij "fantastische handelsakkoorden" heeft gesloten met de Chinese leider Xi Jinping. Trump zei dat tijdens een rondleiding door de tuinen van Zhongnanhai, het complex van de Chinese centrale leiding.

"Er is veel goeds uit voortgekomen. We hebben een aantal fantastische handelsakkoorden gesloten, geweldig voor beide landen", aldus Trump.

Over de inhoud van de deals is nog geen informatie bekend. Trump sluit vrijdag zijn tweedaagse bezoek aan China af.