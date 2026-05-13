Jetten: eilanden kunnen voorbeeld zijn in energietransitie

ORANJESTAD (ANP) - De zes Caribische eilanden binnen het koninkrijk Nederland kunnen volgens premier Rob Jetten een goed voorbeeld zijn voor hoe de energietransitie goed kan werken. Dat Aruba momenteel juist inzet op gas hoeft volgens de minister-president geen probleem te zijn.

"Wat ik interessant vind, is dat je hier met de inzet van wind, zon en batterijen voor eigen productie snel een lagere energierekening kunt krijgen", aldus Jetten bij een persmoment op het vliegveld van Aruba. "De eilanden kunnen een showcase zijn voor de hele wereld hoe je de energietransitie vorm kunt geven."

Het geld dat wordt verdiend aan de gasproductie kan volgens Jetten gebruikt worden om de energietransitie te financieren. Dat gebeurt in Nederland niet, omdat de winst naar de borende bedrijven gaat. Het gebruik van gas kan volgens Jetten op Aruba ook bijdragen aan leveringszekerheid van energie. Dat is in Nederland ook een reden om meer naar gas op de Noordzee te gaan boren.