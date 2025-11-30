Oranje-shorttrackmannen winnen ook goud op aflossing in Dordrecht

DORDRECHT (ANP) - De Nederlandse shorttrackmannen hebben bij de World Tour-wedstrijd in Dordrecht het goud behaald op de aflossing. Teun Boer, Melle van 't Wout, Itzhak de Laat en Friso Emons bleven het Chinese team nipt voor. Italië eindigde als derde. Melle van 't Wout verving op het laatste moment zijn broer Jens, die liesklachten heeft.

Eerder dit weekend won Nederland ook al goud op de twee andere aflossingsnummers, bij de vrouwen en het gemengde team. Bij de individuele nummers wisten de shorttrackers van bondscoach Niels Kerstholt, zowel bij de mannen als vrouwen, geen enkele medaille te winnen.

Een zege voor het Nederlandse mannenteam op de aflossing was belangrijk met het oog op de loting voor de komende Olympische Spelen.