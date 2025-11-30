ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oranje-shorttrackmannen winnen ook goud op aflossing in Dordrecht

Sport
door anp
zondag, 30 november 2025 om 17:16
anp301125085 1
DORDRECHT (ANP) - De Nederlandse shorttrackmannen hebben bij de World Tour-wedstrijd in Dordrecht het goud behaald op de aflossing. Teun Boer, Melle van 't Wout, Itzhak de Laat en Friso Emons bleven het Chinese team nipt voor. Italië eindigde als derde. Melle van 't Wout verving op het laatste moment zijn broer Jens, die liesklachten heeft.
Eerder dit weekend won Nederland ook al goud op de twee andere aflossingsnummers, bij de vrouwen en het gemengde team. Bij de individuele nummers wisten de shorttrackers van bondscoach Niels Kerstholt, zowel bij de mannen als vrouwen, geen enkele medaille te winnen.
Een zege voor het Nederlandse mannenteam op de aflossing was belangrijk met het oog op de loting voor de komende Olympische Spelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

ANP-543370476

PVV-aanhang demonstreert: 36 arrestaties

generated-image (6)

België in de ban van seksbeluste gynaecoloog

shutterstock_2291493661

Altijd bang om fouten te maken? Dit zegt de wetenschap over een (te) strenge opvoeding

Loading