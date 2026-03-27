Jetten: energiesteun mag investeringen kabinet niet dwarszitten

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten ziet er weinig in om investeringen die het kabinet wil doen uit te stellen gezien de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten. Het lukt ministeries juist beter dan voorheen om geld uitgegeven te krijgen aan zaken als veiligheid en innovatie, aldus de premier.

"Juist deze turbulente wereld laat zien hoe belangrijk het is om daar ook mee door te gaan", zei Jetten tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad. "Het zou zonde zijn om dat te stoppen, want dan betaal je daar over een paar jaar weer de prijs voor."

Door de onrust in het Midden-Oosten zijn de prijzen van brandstoffen de afgelopen weken sterk opgelopen. De druk op het kabinet is hoog om huishoudens die daardoor in de knel komen te helpen. Maar de financiële ruimte daarvoor is met name volgend jaar zeer beperkt, blijkt uit de vrijdag gepresenteerde voorjaarsnota. Dat komt mede door de ambities uit het coalitieakkoord.