Nieuwe aanhoudingen om aanslag synagoge en voorbereiden explosie

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft drie mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de explosie bij een synagoge in Rotterdam en het voorbereiden van een explosie bij een synagoge in Heemstede. Dit meldt het Openbaar Ministerie, dat geen mededelingen doet over de vermoedelijke rol van de nu aangehouden mannen.

In Tilburg is een 20-jarige man aangehouden en in Amsterdam een 23-jarige man. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in Rotterdam op 13 maart. In Amsterdam is een 18-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de voorbereiding tot het plegen van een aanslag in Heemstede op 20 maart.

De verdachten zijn donderdag gearresteerd en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijven veertien dagen vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.