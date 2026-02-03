ECONOMIE
Schaatsster Jackson draagt Amerikaanse vlag bij opening Spelen

Sport
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 15:34
MILAAN (ANP/RTR) - Schaatsster Erin Jackson is komende vrijdag een van de twee vlaggendragers van de Amerikaanse ploeg, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina. Bobsleeër Frank Del Duca is de andere. De twee werden gekozen via een stemming onder de Amerikaanse sporters.
De Verenigde Staten nemen met de grootste afvaardiging ooit deel aan de Winterspelen van Milaan. Het team telt 232 atleten.
Jackson is de regerend olympisch kampioene op de 500 meter en een grote concurrente van de Nederlandse troef Femke Kok. "Het is een enorme eer om de Verenigde Staten te mogen vertegenwoordigen op het wereldtoneel", verklaarde Jackson. "Het is een moment dat niet alleen om mij gaat, het vertegenwoordigt mijn familie, mijn teamgenoten, mijn geboortestad en iedereen in het land die gelooft in de kracht van sport."
Kimberley Bos (skeleton) en Jens van 't Wout (shorttrack) zijn aangewezen als de Nederlandse vlaggendragers bij de openingsceremonie.
