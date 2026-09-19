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Jetten hekelt 'weerzinwekkend' rechts-extremisme op Malieveld

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 19:00
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DEN HAAG (ANP) - Relschoppers hebben zaterdag op het Malieveld bewust de confrontatie met de politie gezocht, blikt premier Rob Jetten terug. "Er is excessief geweld tegen de politie gebruikt, er zijn weerzinwekkende extreemrechtse en antisemitische uitingen gescandeerd en Hitlergroeten gebracht."
De premier spreekt zijn waardering uit voor politie en gemeentebestuur. "We staan pal voor onze rechtsstaat en laten het demonstratierecht niet misbruiken."
In een tweede bericht, kort na het eerste geplaatst, neemt Jetten ook afstand van de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die noemt hij "gevaarlijk voor weggebruikers en ontoelaatbaar".
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