Jetten hoopt op 'samenwerkingskabinet', zegt hij bij presentatie

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten legde bij de presentatie van het coalitieakkoord nadruk op het belang van samenwerking, zowel met de oppositie als met organisaties in de samenleving. "Politiek met een uitgestoken hand vraagt iets van ons allemaal", zei beoogd premier Rob Jetten (D66). "Wat mij betreft wordt dit een samenwerkingskabinet."

Pijnlijke keuzes zijn volgens Jetten nodig om problemen op andere vlakken op te lossen. Gevraagd naar de zorgbezuinigingen die de coalitie wil doorvoeren, begon hij bijvoorbeeld over de investeringen in defensie die daarmee mogelijk worden. "Ik denk dat iedereen die het nieuws volgt, het logisch vindt dat we zulke forse investeringen doen in onze krijgsmacht en in Europese samenwerking."

Jetten: "Als er partijen zijn met betere plannen dan in dit akkoord staan, dan gaan we graag het gesprek aan." Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het akkoord.