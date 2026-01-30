ECONOMIE
Toch een aparte categorie voor fatbikes, staat in akkoord

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:22
anp300126167 1
DEN HAAG (ANP) - Voor fatbikes komt toch een aparte voertuigcategorie, staat in het coalitieakkoord. Op die manier moeten regels mogelijk worden die wel voor fatbikes, maar niet voor andere elektrische fietsen gelden. D66, VVD en CDA denken aan een minimumleeftijd, helmplicht en mogelijke "fatbike-vrije zones" in gemeenten.
Het huidige kabinet heeft al meerdere keren laten uitzoeken of een aparte fatbikecategorie mogelijk is. Onderzoekers spraken van een "heilloze weg". Eigenschappen waar het onderscheid op gebaseerd zou worden, zoals dikkere banden of een groter gewicht, zijn namelijk ook bij andere e-bikes te vinden. Bovendien maken sommige van die kenmerken fatbikes juist relatief veilig, zoals het lagere zadel.
