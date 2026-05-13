Jetten kaart ontvoering Insiya aan bij Indiase premier Modi

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten gaat de zaak van het ontvoerde meisje Insiya aan de orde stellen tijdens het gesprek met zijn Indiase collega Narendra Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Ook stuurt het kabinet een ambtelijke delegatie naar India in de hoop een ontmoeting daar te kunnen regelen tussen de moeder en Insiya.

Het meisje werd in september 2016 door haar vader ontvoerd en verblijft in India. Sindsdien is de zaak veelvuldig aan de orde geweest in gesprekken tussen beide landen. Dat leverde tot dusver niets op. Daarover is ook bij het kabinet "frustratie", erkende minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) in de Tweede Kamer.

De kwestie was steeds "eigenlijk een soort consulair punt" in de gesprekken met India, aldus vicepremier Dilan Yeşilgöz na de ministerraad, waar zij premier Jetten verving. "Het is heel duidelijk dat het hier niet op die manier gaat werken." Nederland wil graag zaken doen met India, "maar er hoort wel bij dat we ook tot een oplossing komen voor Insiya".