NAVO neemt ideeën VS over Europesere NAVO over, verwacht Rutte

BOEKAREST (ANP) - De NAVO zal de Amerikaanse ideeën over een groter Europees en een kleiner Amerikaans aandeel in het bondgenootschap overnemen, zegt NAVO-topman Mark Rutte. 'NAVO 3.0', zoals de VS het noemen, is "de logische volgende stap", meent Rutte. Hij verwacht dat de 32 landen dat op de komende NAVO-top zullen vastleggen.

De regering van de Amerikaanse president Trump wil dat Europese landen grotendeels voor hun eigen verdediging gaan zorgen, met uitzondering van die met kernwapens. De VS kunnen zich dan bijvoorbeeld op hun rivaliteit met China richten. Het benodigde extra geld voor defensie is op de top in Den Haag afgesproken, nu zou het tijd zijn dat om te zetten in Europese slagkracht om de Amerikaanse te vervangen. Missies buiten het NAVO-gebied moeten worden afgebouwd.

De NAVO 3.0-gedachte zal terugkeren in de slotverklaring van de top, zei Rutte woensdag na overleg met Oost-Europese leiders. De VS gunnen Europa wel de benodigde tijd, zodat er geen gaten vallen, herhaalde hij.