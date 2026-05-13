Noodverordening rond gemeentehuis in Loosdrecht

LOOSDRECHT (ANP) - In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening. Zo mogen mensen alleen in de buurt van het gemeentehuis komen wanneer ze "een aantoonbaar redelijk doel" hebben om daar te zijn.

In een groter gebied is samenscholing verboden. Mensen mogen niet met vier of meer personen bij elkaar komen. Mensen mogen ook geen spullen bij zich hebben zoals stokken, stenen, wapens of zwaar vuurwerk, omdat die kunnen worden gebruikt om de orde te verstoren. Ook mogen ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen. De regels gelden in de avonden en nachten tot zaterdagochtend. Alle auto's worden gecontroleerd als ze Loosdrecht in rijden.

De gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht in ligt, heeft het besluit genomen na een brandstichting bij het gemeentehuis dinsdagavond. In een deel van het gebouw worden asielzoekers opgevangen. Betogers gooiden brandende fakkels en vuurwerk naar het pand, waardoor bosschages in brand vlogen. Ook brak een brandje uit op het dak. De relschoppers probeerden vervolgens de brandweer tegen te houden.

Een deel van Wijdemeren is een zogeheten veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat agenten mensen preventief mogen fouilleren. Die regel geldt tot zaterdag "voor 24 uur per dag".