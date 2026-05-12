Yeşilgöz: Nederland wil meer bijdragen in Straat van Hormuz

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 19:25
BRUSSEL (ANP) - Nederland is bereid meer bij te dragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei minister Dilan Yeşilgöz (Defensie) dinsdag in Brussel. Hoe die bijdrage er straks uit komt te zien, is afhankelijk van wat andere landen, verenigd in de zogenoemde Hormuz-coalitie, kunnen bijdragen, zei de minister na afloop van een videovergadering met de defensieministers van deze landen.
Nederland is bijvoorbeeld bereid naast de huidige hulp bij militaire planning ook schepen te sturen, zei Yeşilgöz. "Er kan worden gedacht aan mijnenbestrijdingsvoertuigen, aan duikers, aan een fregat."
Het is volgens de minister niet zo dat Nederland een lijstje klaar heeft liggen met de hulp die het wil bieden. "Het hangt af van hoe de defensieve missie eruit zal komen te zien, na een staakt-het-vuren."
"Het blokkeren of belemmeren van de vrije doorvaart is niet acceptabel, dus zullen wij onze verantwoordelijkheid pakken", zei de politica.
