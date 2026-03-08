Oegandese atleet Kiplimo scherpt wereldrecord halve marathon aan

LISSABON (ANP) - De Oegandese atleet Jacob Kiplimo heeft in Lissabon het wereldrecord op de halve marathon aangescherpt. De drievoudig wereldkampioen veldlopen liep de 21,1 kilometer in 57 minuten en 20 seconden, tien tellen sneller dan de oude recordtijd van de Ethiopiër Yomif Kejelcha, die in 2024 een tijd van 57.30 noteerde in Valencia.

Kiplimo had vorig jaar in Barcelona zelfs nog sneller gelopen, maar zijn tijd van 56.42 werd niet erkend, omdat de wedstrijdomstandigheden niet voldeden aan de regels van mondiale bond World Athletics.