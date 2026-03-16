Wind en droogte leidden tot grote bosbranden in Nebraska

LINCOLN (ANP) - Meer dan 600.000 hectare van de Amerikaanse staat Nebraska ligt in de as door natuurbranden, schrijft persbureau Reuters. Het zou onder meer gaan om de grootste natuurbrand ooit in de staat en nog drie andere kleinere branden. Hoge windsnelheden, lage luchtvochtigheid en droge omstandigheden leidden tot de grote natuurbranden.

De grootste brand had volgens lokale media op zondagavond al bijna 550.000 hectare grond verwoest. Deze zou zijn ontstaan nadat donderdag een elektriciteitspaal en -kabel omwaaide en vlam vatte. De twee grootste steden van Nebraska, Omaha en Lincoln, en omliggende staten hebben brandweerlieden gestuurd na een oproep van de gouverneur.

Vanwege een grootschalig neerslaggebied in de Midwest staat er momenteel een zeer sterk windveld, bevestigt Weeronline. Dat levert in combinatie met de bosbranden "slechte omstandigheden" op, schrijft het weerbureau. Maandag zal de wind snel in kracht afnemen en "wordt het rustiger".