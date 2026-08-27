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Rotterdam: geen extra maatregelen bij Feyenoord - ADO Den Haag

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 15:02
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ROTTERDAM (ANP) - Het vuurwerkincident bij SC Cambuur leidt er vooralsnog niet toe dat er extra maatregelen komen rond de thuiswedstrijd Feyenoord - ADO Den Haag, zondag in Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam ziet de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) hier op dit moment geen aanleiding toe.
"Er is, zoals gebruikelijk, goed contact met de voetbalclub Feyenoord over de maatregelen die zij treffen voor het borgen van de veiligheid in het stadion", zegt de woordvoerder. Hij benadrukt opnieuw dat de veiligheid in het stadion een verantwoordelijkheid is voor de Rotterdamse voetbalclub.
Tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden staken aanhangers van Feyenoord afgelopen zondag veel vuurwerk af in het stadion. Zeker zeven toeschouwers raakten gewond.
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