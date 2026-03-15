Jetten spreekt maandag met Joodse gemeenschap na explosies

LEIDEN (ANP) - Minister-president Rob Jetten spreekt maandag met "vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap" nadat de afgelopen dagen een school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam doelwit waren van explosies. Dit laat hij weten aan een verslaggever van het ANP tijdens het flyeren in Leiden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gesprek vindt plaats op het ministerie van Algemene Zaken.

Jetten zegt dat hij de afgelopen dagen al contact had. "Maar het is ook fijn om elkaar even in de ogen te kunnen kijken."

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sprak zaterdag met mensen van de Joodse gemeenschap, in het bijzijn van minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) en Marc Kuipers van de NCTV. "Ik vond het belangrijk om vanuit mijn rol ook de betrokkenheid te laten zien", aldus Jetten.

Er zijn al veel veiligheidsmaatregelen genomen, maar waar dat kan, wordt nog gekeken naar extra maatregelen, schetst Jetten. "En we moeten blijven normeren dat dit volstrekt onacceptabel is."