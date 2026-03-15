Skiester Shiffrin heeft 109e wereldbekerzege binnen

Sport
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 14:38
ÅRE (ANP) - De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft haar eerste zege geboekt als olympisch kampioene op de slalom. Ze was de snelste in de wereldbeker in het Zweedse Åre en schreef haar 109e wereldbekerzege bij op haar erelijst.
Shiffrin (31) won de eerste run en zette in de tweede run de tweede tijd neer. Ze kwam uit op een totaaltijd van 1.43,35 en was daarmee 0,94 sneller dan de Duitse Emma Aicher, die tweede werd. De Zwitserse Wendy Holdener werd derde op 1,00.
Shiffrin verstevigde ook haar leidende positie in het klassement van de algemene wereldbeker met 1286 punten. Aicher volgt als tweede met 1146 punten. Volgend weekend is de seizoensfinale in het Noorse Lillehammer.
