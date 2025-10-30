ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volt gaat verkiezingsuitslag 'rustig evalueren', zegt Dassen

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 11:36
anp301025156 1
DEN HAAG (ANP) - Volt gaat de verkiezingsuitslag "rustig evalueren", zei partijleider Laurens Dassen na een fractiebijeenkomst in de Tweede Kamer. Volgens de voorlopige prognose is hij straks de enige die namens zijn partij in de Tweede Kamer zit.
Dat de partij mogelijk een zetel kwijt is, noemt Dassen "teleurstellend". "Tegelijkertijd zie ik ook dat we een geweldige campagne hebben gevoerd met een hele goede kandidatenlijst en een programma boordevol nieuwe ideeën."
De tweekoppige Volt-fractie moest al keuzes maken over welke onderwerpen ze in de Tweede Kamer konden oppakken. Die keuzes zouden met een eenmansfractie nog moeilijker worden. Waar Dassen zich wel en niet op gaat richten, "dat gaan we rustig bekijken", zei hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

Loading