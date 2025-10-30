Volt gaat verkiezingsuitslag 'rustig evalueren', zegt Dassen

DEN HAAG (ANP) - Volt gaat de verkiezingsuitslag "rustig evalueren", zei partijleider Laurens Dassen na een fractiebijeenkomst in de Tweede Kamer. Volgens de voorlopige prognose is hij straks de enige die namens zijn partij in de Tweede Kamer zit.

Dat de partij mogelijk een zetel kwijt is, noemt Dassen "teleurstellend". "Tegelijkertijd zie ik ook dat we een geweldige campagne hebben gevoerd met een hele goede kandidatenlijst en een programma boordevol nieuwe ideeën."

De tweekoppige Volt-fractie moest al keuzes maken over welke onderwerpen ze in de Tweede Kamer konden oppakken. Die keuzes zouden met een eenmansfractie nog moeilijker worden. Waar Dassen zich wel en niet op gaat richten, "dat gaan we rustig bekijken", zei hij.