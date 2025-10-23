Schoof noemt maatregel Nexperia gevolg 'wanbestuur CEO'

BRUSSEL (ANP) - De maatregelen die Nederland tegen chipmaker Nexperia heeft genomen, gaan over "het wanbestuur van de CEO, en zijn geen maatregelen tegen China", zei demissionair premier Dick Schoof voor de EU-top in Brussel.

Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) blokkeerde vorige week het weglekken van technologische kennis van Nexperia's Europese vestiging in Nijmegen naar China. Topman Zhang Xuezheng van Chinees moederbedrijf Wingtech werd aan de kant gezet. Daarop zette China de export van producten naar de fabriek in Europa stop.

Door de stop kan de Nijmeegse fabriek de levering van chips niet langer garanderen aan Europese automakers. Volgens Schoof toont het conflict "de kwetsbaarheid van Europa en Europese bedrijven" aan. "Maar het ging om wanbestuur, er moest worden ingegrepen."

Schoof noemt het belangrijk "dat de situatie zo snel mogelijk wordt hersteld". Karremans heeft contact gehad met zowel Europese als Chinese ministers over het conflict.