Jetten zegt niet of Sjoerdsma op handelsmissie naar China kan

door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 17:03
DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten (D66) heeft niet expliciet gezegd dat minister van Buitenlandse Handel en zijn partijgenoot Sjoerd Sjoerdsma naar China kan voor handelsmissies. De vraag is relevant, omdat Sjoerdsma in dat land nog op een sanctielijst zou staan. "Hij kan een belangrijke rol vervullen", zei Jetten.
"Het voltallige kabinet zet zich in voor een goede relatie met China. Als er sprake is van handelsmissies, zullen leden van het kabinet daarbij aanwezig zijn", bleef Jetten vaag, nadat Joost Eerdmans (JA21) specifiek had gevraagd of Sjoerdsma naar China zou kunnen.
De minister is in 2021 op de Chinese sanctielijst gezet, omdat hij als toenmalig Tweede Kamerlid een motie indiende waarin wordt uitgesproken dat in China genocide plaatsvindt tegen de Oeigoeren. Volgens Eerdmans is dat een te grote belemmering voor Sjoerdsma om handelsminister te worden.
