Rusland wil Telegram mogelijk begin april blokkeren

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische autoriteiten willen de populaire berichtenapp Telegram mogelijk vanaf begin april blokkeren, meldt het Russische nieuwsmedium RBC. Het land noemt de app een platform voor illegale en extremistische inhoud.

Telegram zelf ontkent en zegt dat de regering burgers dwingt om berichtenapp MAX te gebruiken, die in handen is van de staat.

Volgens RBC zal Telegram vanaf april alleen nog beschikbaar zijn aan het front in Oekraïne. Militaire bronnen gaven aan dat de Russische troepen afhankelijk zijn van de app. Niet alleen om met hun familie thuis te communiceren, maar ook voor operationele doeleinden.

De Russische inlichtingendienst claimde eerder dat buitenlandse inlichtingendiensten, inclusief die van Oekraïne, berichten kunnen zien en gebruiken voor onder meer militaire doeleinden. Het land kondigde dinsdag aan onderzoek te doen naar oprichter Pavel Doerov vanwege terrorismebeschuldigingen.