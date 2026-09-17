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Jeugdraad kritisch op leeftijdsgrens EU-plan sociale media

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 19:36
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UTRECHT (ANP) - De Nationale Jeugdraad (NJR) is kritisch op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU KIDS Act. De Europese Commissie wil een socialmediaverbod voor kinderen tot 13 jaar. Zij mogen wel gebruikmaken van speciaal ontwikkelde, kindvriendelijke videoplatforms via accounts die door hun voogd worden beheerd.
Volgens NJR gaat de Commissie daarmee verder dan het advies van het Europese expertpanel, waarin jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van hun ouders toegang zouden kunnen houden. De NJR is de koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties.
NJR zegt een verbod op verslavende functies voor minderjarigen te steunen, zoals eindeloos scrollen, maar zegt ook dat dit net zo goed schadelijk is voor jongeren boven de 18 jaar.
NJR wil dat Nederlandse en Europese beleidsmakers jongeren betrekken bij de verdere uitwerking van de regels.
De EU KIDS Act is nog een voorstel en moet worden behandeld door het Europees Parlement en de EU-lidstaten.
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