De Nederlandse privacywaakhond krijgt volgend jaar drie miljoen euro minder dan dit jaar: van zo'n 60 miljoen naar bijna 57 miljoen euro. Dat terwijl miljoenen Nederlanders dit jaar al slachtoffer werden van hacks bij Odido en Revolut, en het aantal gemelde datalekken blijft groeien.

Wat er op de begroting staat

Uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2027 een budget van €56,83 miljoen krijgt. In 2026 stond er nog €59,99 miljoen op de boeken. In 2028 zakt het budget verder naar €54 miljoen, en daarna zet de daling door: naar €52 miljoen in 2029, €49 miljoen in 2030 en €48,9 miljoen in 2031.

De AP stelt dat minimaal 100 miljoen euro per jaar nodig is om haar wettelijke taken voldoende te kunnen uitvoeren. Dat is ook wat de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening aan het kabinet adviseerde in 2024. Het werkelijke budget ligt daar nu ver onder, en de kloof wordt elk jaar groter.

Minder dan de helft van wat nodig is, en het wordt alleen maar minder.

Consumentenbond noemt het 'onbegrijpelijk'

De Consumentenbond is kritisch op de plannen van het kabinet om de komende jaren op de AP te bezuinigen. Directeur Sandra Molenaar noemt het, zo meldt Security.NL , "onbegrijpelijk" dat het toezicht minder slagkracht krijgt terwijl grote techbedrijven de privacy van burgers schenden. De bond wijst ook op de toenemende datalekken en de opkomst van AI, die juist om een sterkere toezichthouder vragen, niet om een zwakkere.

Van Odido tot Revolut

In februari 2026 vond een zeer grote cyberaanval plaats op telecomprovider Odido, waarbij werd ingebroken in een database met gegevens van 6,2 miljoen accounts. De hackers kregen onder meer namen, adressen, bankrekeningnummers en nummers van identiteitsbewijzen in handen. De gestolen data werd op het darkweb gepubliceerd nadat Odido weigerde losgeld te betalen.

Vorige week bevestigde onlinebank Revolut een nieuw datalek. Een onbevoegde partij gebruikte het e-mailadres van een overheidsinstantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen. In totaal werden 680 klanten getroffen, onder wie 36 Nederlanders. BNR Nieuwsradio zag gegevens over betaalrekeningen, verificatiefoto's en kopieën van identiteitsbewijzen.

Meer meldingen, minder handen

In 2025 werden in totaal 39.407 datalekken gemeld bij de AP, tegenover 37.839 in 2024. Het aantal datalekken door geslaagde account-overnames verdrievoudigde, van 607 in 2024 naar 1.742 in 2025. De toezichthouder waarschuwt dat AI phishing sneller, overtuigender en grootschaliger maakt.

De AP onderzoekt, mede door beperkte capaciteit, alleen de datalekken die de grootste risico's voor slachtoffers met zich meebrengen. Preventief toezicht blijft daardoor grotendeels liggen.

Steeds meer taken, steeds minder geld

Sinds 2023 is de AP ook coördinerend toezichthouder op algoritmes en AI. Daarbij wijst de AP onder meer op de sterke digitalisering van de samenleving, de groei van kunstmatige intelligentie en het steeds grotere belang van toezicht op algoritmen en gegevensverwerking. Die taken groeien, maar het budget om ze uit te voeren krimpt elk jaar verder.

Wat jij hiervan merkt

Als jouw gegevens lekken bij een bedrijf, is de AP de instantie die onderzoekt of dat bedrijf de beveiliging op orde had. Wanneer de AP moet bezuinigen, leidt dat onvermijdelijk tot langere wachttijden voor burgers die klachten indienen over privacyschendingen. Het kabinet creëert zo een situatie waarin overheden en grote techbedrijven minder te vrezen hebben van sancties.

De Tweede Kamer buigt zich de komende weken over de begroting. Of de bezuiniging op de privacywaakhond het haalt, is nog niet zeker. Wat wél zeker is: de datalekken wachten niet op politiek.