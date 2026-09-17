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Poolse premier wijst op gevaar Russische provocatie van de NAVO

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 19:03
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WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse premier Donald Tusk heeft zijn parlement gewaarschuwd dat er een reële dreiging uitgaat van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. In een ingelaste toespraak voor het Poolse parlement zei hij donderdag te beschikken over informatie dat Rusland plannen heeft aanvallen met drones en raketten uit te voeren tegen bondgenoten van Oekraïne.
"Er is een reëel gevaar dat drones mogelijk op het grondgebied van een of meerdere NAVO-landen aan de oostflank vallen", aldus Tusk. Volgens de Poolse leider zou het Kremlin een dergelijk voorval vervolgens afdoen als een incident. Dit om eenheid binnen het defensieve bondgenootschap te testen en de NAVO-landen wijs te maken dat "artikel 5 meer theoretisch dan praktisch" is. Dat artikel van het Noord-Atlantisch Verdrag dicteert dat een aanval op één lidstaat geldt als aanval op de gehele NAVO.
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