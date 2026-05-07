Vijf bevestigde gevallen hantavirus na uitbraak op Hondius

GENÈVE (ANP) - Bij vijf personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog drie vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is niet in deze cijfers meegenomen.

De WHO meldde woensdag ook acht gevallen, maar toen waren er nog maar drie met laboratoriumonderzoek bevestigd. Een woordvoerder kon donderdag nog geen verdere details geven over de bevestigde besmettingen. Hij meldt dat de WHO later op de dag met een nieuwe schriftelijke update komt en dat WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag om 15.00 uur Nederlandse tijd een persconferentie houdt.

De acht personen waren aan boord van de Hondius. Drie van hen zijn overleden. Dat zijn een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. In zowel Zuid-Afrika als Zwitserland is één persoon opgenomen in het ziekenhuis. De overige drie personen werden woensdag van het schip geëvacueerd en vervolgens naar Nederland gevlogen.