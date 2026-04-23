Jonge asielzoekers mogen komende jaren overwinteren bij Heino

WIJHE (ANP) - Opvangorgaan COA mag in de komende winters waarschijnlijk jonge asielzoekers opvangen op een vakantiepark in de buurt van de plaats Heino in Overijssel. Op het terrein is in de komende vijf jaar tussen oktober en april plek voor maximaal 140 jongeren tussen 15 en 18 jaar oud.

Het park Summercamp ligt in de gemeente Olst-Wijhe. De gemeenteraad moet nog instemmen, maar de coalitie is positief over het plan. Op het terrein zijn eerder al jonge asielzoekers opgevangen, en daarom zegt burgemeester Sietske Poepjes dat ze vertrouwen heeft in de opvang.

Het vakantiepark ligt vlak bij het station van Heino. De gemeente Raalte, waar Heino in ligt, is daarom betrokken bij de winteropvang en staat ook achter de plannen.

Als het COA de locatie buiten de winter nodig heeft, is het zomerkamp ook beschikbaar. "De gemeenten worden hiervan op de hoogte gesteld als opvang langer dan twee weken duurt of er meer dan 48 jongeren komen", melden Olst-Wijhe en Raalte.