Schrijver Frank van Pamelen winnaar prominenten bij Groot Dictee

DEURNE (ANP) - Frank van Pamelen heeft zaterdag bij de prominenten Het Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen. De schrijver, dichter, cabaretier en columnist deed het met slechts vijf fouten beter dan de andere bekende deelnemers, onder wie cabaretier Katinka Polderman en zangeres Leoni Jansen.

Deze achtste editie van het dictee was in de bibliotheek van Deurne en werd voor de laatste keer gepresenteerd door Frits Spits. Hij zwaait af als presentator van De Taalstaat. Deze week werd bekend dat Ronald Giphart de presentatie overneemt.

De 27-jarige Suzanne Luiken uit Helmond was met drie fouten de grote winnaar van het dictee. Zij deed mee in het team vol luisteraars van het KRO-NCRV-programma De Taalstaat, waarin het dictee werd uitgezonden. De schrijfwedstrijd was live te horen op NPO Radio 1. Het dictee was geschreven door Wim Daniëls.