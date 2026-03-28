Jongerenvereniging Progressief Nederland gaat PROTEST heten

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 18:17
DEN HAAG (ANP) - PROTEST wordt de naam van de jongerenvereniging van Progressief Nederland. Dat hebben DWARS en de Jonge Socialisten, de jongerenclubs van respectievelijk GroenLinks en PvdA, bekendgemaakt.
Donderdag werd bekend dat fusiepartij GroenLinks-PvdA verdergaat als Progressief Nederland (PRO). Ook DWARS en de Jonge Socialisten gaan komende zomer samen.
Zaterdag hebben de leden van de twee jongerenverenigingen op een gezamenlijk congres gestemd over nieuwe beginselen en statuten. Ze gaan voor een "activistische en systeemkritische houding", schrijven de verenigingen.
Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

Zijn we eindelijk van Mona af?

Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

Zo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonen

Zie hier hoe goedkoop je leven kan worden met groene energie

Emoties lopen hoog op bij extra ledenbijeenkomst BBB

