ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Partijbureau Venezolaanse oppositieleider María Machado heropend

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 19:10
anp280326091 1
CARACAS (ANP/BLOOMBERG) - Het partijbureau van de rechtse Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnaar María Corina Machado is zaterdag in de hoofdstad Caracas heropend. Het werd gesloten in 2024 rond de omstreden herverkiezing van de linkse Nicolás Maduro als president. Machado dook daarna onder.
Maduro werd door speciale eenheden van de Amerikaanse strijdkrachten begin dit jaar ontvoerd en gevangengezet in New York. Daarbij vielen tientallen doden aan de kant van Venezolaanse en Cubaanse militairen, belast met de beveiliging van Maduro.
Een veteraan en coryfee van de al decennia heersende socialistische partij, Delcy Rodríguez, is sinds die tijd de feitelijke president van het land. Ze hoopt tot een vergelijk te komen met de VS, die op hun beurt weer azen op de Venezolaanse olierijkdom. Ze schroeft de politieke repressie daarom terug.
Machado, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won, wist in december via Curaçao uit Venezuela te ontvluchten en is naar verluidt in de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

gandr-collage

shutterstock_2757619351

generated-image

shutterstock_2731695823

anp270326180 1

Loading