Joodse voorman vraagt verbod Palestijnse leuzen en stationprotest

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet leuzen als 'From the river to the sea' en oproepen tot de intifada verbieden, vindt het Centraal Joods Overleg (CJO). Dat geldt ook voor bezettingen en zitprotesten op stations, en voor de pro-Palestijnse organisatie Samidoun. Zalen die haatzaaiende bijeenkomsten toelaten of Joodse evenementen weren, moeten hun subsidie verliezen, vindt de vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in Nederland.

CJO-voorman Chanan Hertzberger heeft op die maatregelen aangedrongen tijdens een gesprek met premier Dick Schoof en anderen over het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters vorige week in Amsterdam. Ze moeten direct worden afgekondigd, hield hij het kabinet naar eigen zeggen voor. Hertzberger heeft goede hoop dat het ervan komt, want "ik geloof dat de urgentie nu wel duidelijk is", zei hij na het gesprek in het Catshuis.

Het CJO wil verder onder meer gezichtsbedekking overal verbieden en demonstranten op grotere afstand houden "van Joodse herdenkingen, gebouwen en personen". En al die maatregelen moeten strikt worden gehandhaafd, vindt Hertzberger. "Anders zijn we nergens."

Het gevaar voor Joden komt uit allerlei hoeken, stelt de CJO-voorman. Hij ziet antisemitisme bij "best wel veel" moslimjongeren, maar ook bij "linkse woke" mensen en "rechts-extremisten".