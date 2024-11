Snel minder stikstof in natuur is 'onuitvoerbaar', vindt de Staat

DEN HAAG (ANP) - Snel minder stikstof laten neerkomen op de kwetsbaarste natuurgebieden in Nederland vergt maatregelen die "onuitvoerbaar" zijn, zo stelde de Staat dinsdag in de rechtbank in Den Haag. De Staat stond tegenover Greenpeace. De milieuorganisatie eiste dat komende jaren veel minder stikstof neerkomt op de kwetsbaarste natuur in Nederland.

De milieuorganisatie beroept zich in deze bodemprocedure op Europese regelgeving. Daarin staat dat landen ervoor moeten zorgen dat de natuur gezond blijft. Nederland houdt zich hier niet aan en de natuur gaat achteruit, benadrukte Greenpeace. De milieuorganisatie riep de Staat in de rechtszaal op om "te redden wat er te redden valt". Een kort geding over hetzelfde onderwerp verloor Greenpeace eerder dit jaar.

De Staat stelde dinsdag dat de verslechtering van de natuur al was ingetreden voor de Europese regels van kracht werden. Nu snel de neerslag van stikstof fors naar beneden brengen zou "extreem ingrijpende maatregelen" betekenen. Greenpeace gaat voorbij aan de "ongekende maatschappelijke en economische gevolgen" die dit zou hebben, aldus de landsadvocaat.

Verslechtering natuur

Maar Greenpeace hamerde er juist op dat verslechtering van de natuur ook grote gevolgen zal hebben voor de maatschappij. Ook voor boeren. De milieuclub wordt in de rechtsgang ook gesteund door onder meer organisaties van groene boeren.

Greenpeace vindt dat de Staat moet kijken naar maatregelen die mogelijk wél snel iets opleveren. Overal iets minder stikstof uitstoten is niet efficiënt genoeg, legde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit aan het begin van de zitting. Gerichtere maatregelen, bijvoorbeeld op bepaalde locaties, zijn mogelijk effectiever. Het RIVM presenteerde hier dinsdag echter geen berekeningen over.

Stikstofbeleid

De Staat wees op het geld dat al wordt uitgegeven aan stikstofbeleid. Volgens Greenpeace is echter niet duidelijk wat dit betekent voor de concrete vermindering van de stikstofneerslag. Het nieuwe kabinet-Schoof heeft bovendien het grootste deel van de 24 miljard die was beloofd voor de hervorming van het platteland geschrapt.

Tijdens de rechtszaak kreeg ook de Stichting Stikstofclaim spreektijd, als ondersteuning van het pleidooi van de Staat. De stichting wil beleid tegengaan dat op de korte termijn nadelig is voor boeren. De advocaat van de stichting zei onder meer dat het volgens hem eigenlijk niet zo slecht gaat met de natuur.

De rechter doet op 22 januari uitspraak.