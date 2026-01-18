ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom vrouwen zo vaak een hartaanval missen – en artsen ook

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 18 januari 2026 om 9:43
265475330_m
Veel vrouwen wachten te lang met hulp zoeken bij een hartaanval, omdat ze geen typische “film­scène” met hevige pijn op de borst herkennen. Volgens cardioloog Janneke Wittekoek zit de pijn bij vrouwen juist vaak “tussen de schouderbladen” of voelen ze zich alleen beroerd en kortademig, waardoor zowel zijzelf als artsen de ernst onderschatten.​
Kortademig, misselijk, uitgeput: zo verraadt een vrouwenhartaanval zich zonder borstpijn
Dat is geen detail, maar levensgevaarlijk. De European Society of Cardiology schat dat tot een kwart van de vrouwen met acuut hartprobleem zich zelfs helemaal zonder duidelijke borstpijn meldt, maar met klachten als misselijkheid, kaak- of rugpijn, extreme vermoeidheid of hartkloppingen. Een klassieke “mannenklacht” – die hand op de borst – is dus lang niet altijd het alarmsignaal bij vrouwen.
Onderzoek laat zien dat 43 procent van de vrouwen bij een hartinfarct géén acute borstpijn rapporteert, terwijl kortademigheid, zwakte en vermoeidheid wél op de voorgrond staan. Toch denken veel vrouwen eerst aan stress, overgang of griep. De boodschap van cardiologen is daarom simpel: als je opeens onverklaarbaar moe, benauwd of misselijk bent en het voelt “niet pluis”, bel dan liever een keer te vaak 112 dan één keer te laat.​

Lees ook

Niemand sterft aan ouderdomNiemand sterft aan ouderdom
9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren
Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaardeVitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde
Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kanBizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan
Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoekHet menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek
Regelmatig overwerken vergroot kans op beroerteRegelmatig overwerken vergroot kans op beroerte
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 09 om 092316

Schokkende foto's tonen de gruwel van het oude Chinese voetbinden

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

ANP-402348889

Deze populaire work-out is geliefd bij veel beroemdheden. En de wetenschap is het met hen eens

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

Andre-Winter-Vol-Liefde-1

Winter Vol Liefde: cringe-tv krijgt een nieuwe betekenis in Andorra

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

Loading