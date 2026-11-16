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Jordanië verbiedt Telegram om bedreiging voor landsbelang

Samenleving
door anp
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AMMAN (ANP/RTR) - Jordanië blokkeert berichtenapp Telegram. Volgens het directoraat-generaal Openbare Veiligheid is de maatregel bedoeld om de verspreiding van illegaal materiaal tegen te gaan, zoals extremistische berichten die radicalisering kunnen aanwakkeren. Ook bedreigingen, afpersing en ander onwenselijk materiaal moeten zo worden geweerd, meldt staatspersbureau Petra.
Telegram wordt wereldwijd door veel burgers gebruikt, maar ook door journalisten, militairen en dissidenten. Dit vanwege de vermeende privacy die het platform zou bieden. Jordanië kent al sinds 2023 zeer vergaande wetgeving, die in de praktijk neerkomt op digitale censuur.
De oprichter van het Russische Telegram, Pavel Doerov, werd in juli in Rusland aangeklaagd en op een extremistenlijst geplaatst vanwege het vermeende faciliteren van terrorisme. Telegram zou te weinig doen om misbruik van het platform tegen te gaan. Volgens veiligheidsdienst FSB wordt Telegram door Kyiv gebruikt om wat het sabotageacties noemt uit te voeren tegen Rusland.
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