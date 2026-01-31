Journalist Don Lemon weer vrij na arrestatie om anti-ICE-protest

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse journalist Don Lemon, die donderdagavond werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij een anti-ICE-protest in Minnesota, is vrijgelaten op last van een federale rechter in Los Angeles. Dat melden Amerikaanse media waaronder NBC News.

De bekende oud-presentator van CNN was opgepakt voor het verhinderen van een kerkdienst. Lemon was daar naar eigen zeggen om verslag te doen van een protest tegen immigratiedienst ICE.

Het protest was op 18 januari, enkele dagen nadat Renée Good werd doodgeschoten door agenten van immigratiedienst ICE. Dat leidde tot grote protesten in Minneapolis en de staat Minnesota. Tijdens een livestream zou Lemon herhaaldelijk hebben gezegd dat hij bij het protest was als journalist, niet als activist.