Senaat VS neemt begrotingspakket aan, toch grote kans op shutdown

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 1:29
anp310126007 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat heeft twee begrotingspakketten aangenomen, maar de kans op een gedeeltelijke shutdown van de overheid in de Verenigde Staten wordt toch steeds groter.
De pakketten komen voort uit een deal die het Witte Huis eerder sloot met leiders van de Democraten en Republikeinen in de Senaat. De deal zorgt ervoor dat het budget van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid wordt losgetrokken van de rest van de begroting, zodat er onderhandeld kan worden over eventuele beperkingen op de harde aanpak van immigratie door de regering van president Donald Trump.
De begrotingspakketten moeten echter nog langs het Huis van Afgevaardigden. De deadline om een gedeeltelijke shutdown af te wenden is vrijdag middernacht lokale tijd. Omdat het Huis tot maandag met reces is, lijkt een shutdown onvermijdelijk.
