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Jurassic Park-acteur Sam Neill (78) onverwacht overleden

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 8:24
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SYDNEY (ANP) - De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Hij stierf maandag op 78-jarige leeftijd in de Australische plaats Sydney, omringd door familie, zo maakten zijn nabestaanden bekend.
Neill, vooral bekend van meerdere Jurassic Park-films, worstelde de afgelopen jaren met zijn gezondheid. Hij werd in 2022 gediagnosticeerd met bloedkanker, maar werd na verschillende behandelingen kankervrij verklaard.
Neill werd geboren in Noord-Ierland als zoon van een Engelse moeder en een Nieuw-Zeelandse vader, en verhuisde in 1954 met zijn gezin naar Christchurch. Hij verwierf bekendheid dankzij de film Sleeping Dogs in 1977. Zijn grootste succes boekte hij met zijn rol als Dr. Alan Grant in Jurassic Park uit 1993. Die rol vertolkte hij later opnieuw in Jurassic Park III (2001) en Jurassic World Dominion (2022).
Neill was ook in verschillende series te zien. Zo vertolkte hij in de eerste twee seizoenen van Peaky Blinders de rol van majoor Chester Campbell.
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