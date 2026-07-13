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Kallas: situatie Westoever maakt tweestatenoplossing moeilijker

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 8:27
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BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas waarschuwt dat de situatie op de Westelijke Jordaanoever het "steeds onmogelijker" maakt om tot een tweestatenoplossing te komen. Dat zei ze maandag voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken, waar over een mogelijk verbod op handel uit de bezette Israëlische nederzettingen wordt gesproken.
De Europese Commissie heeft op verzoek van de lidstaten opties aangedragen, waaronder een forse verhoging van de invoertarieven die de invoer van goederen uit nederzettingen onbetaalbaar maken. Nederland is net zoals onder meer Spanje en Ierland voorstander van handelsrestricties, maar onder meer Duitsland, Bulgarije en Tsjechië zijn huiverig.
Kallas wil niet zeggen welke van de opties haar voorkeur heeft. "Laten we eens kijken hoe deze discussie verloopt en of de lidstaten daadwerkelijk bereid zijn om een ​van die maatregelen concreter te maken en of sommigen van hen van gedachten zullen veranderen."
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