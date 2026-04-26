Justitiechef: Trump was waarschijnlijk ook doelwit schutter

WASHINGTON (ANP) - De man die heeft geschoten bij een mediadiner in Washington had het waarschijnlijk ook voorzien op president Donald Trump. Dat heeft waarnemend minister van Justitie Todd Blanche gezegd in een interview met het televisieprogramma Meet the Press van NBC News. Wat de reden was voor de aanval bij het Correspondents' Dinner, wordt nog onderzocht.

De vermoedelijke aanvaller, Cole Allen, werd opgepakt. Volgens Blanche werkt hij niet goed mee aan het onderzoek. "Het motief onderzoeken we nog en dat zal noodzakelijkerwijs nog ten minste een paar dagen duren." Het lijkt er volgens hem op dat de schutter het voorzien had op leden van de Amerikaanse regering en "waarschijnlijk" ook op Trump zelf. Dat is nog niet duidelijk, benadrukte hij.

Blanche sprak zorgen over de beveiliging tegen. Onderzocht wordt nog hoe de man met meerdere wapens het hotel in kon komen. Dat hij ook voorbij enkele agenten wist te komen, is volgens Blanche betrekkelijk. "Hij kwam nauwelijks voorbij de afzetting."