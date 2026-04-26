Álex Márquez wint net als in 2025 GP van Spanje in MotoGP

JEREZ (ANP) - Álex Márquez heeft bij de Grote Prijs van Spanje zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de MotoGP. De 30-jarige Spanjaard hield Marco Bezzecchi uit Italië van zijn vierde zege op rij af en won net als een jaar eerder op het circuit van Jerez. Fabio Di Giannantonio uit Italië werd derde.

Bezzecchi blijft wel de leider in het kampioenschap. De Italiaanse Aprilia-coureur heeft 101 punten. Dat zijn 11 punten meer dan Jorge Martín, die als vierde eindigde.

Marc Márquez, die een dag eerder nog de sprintrace won, ging vanaf de tweede plaats achter zijn jongere broer onderuit.