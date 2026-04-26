Griekspoor verliest in Madrid in twee sets van Italiaan Musetti

MADRID (ANP) - Tallon Griekspoor is er bij het masterstoernooi van Madrid niet in geslaagd de achtste finales te bereiken. De 29-jarige Nederlander moest in twee sets zijn meerdere erkennen in de als zesde geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti. Het werd 6-4 7-5.

Griekspoor, die in de vorige ronde de Bosniër Damir Dzumhur versloeg, werd direct gebroken door Musetti. De huidige nummer 33 van de wereld herstelde die achterstand en kwam bij 4-4 langszij. Een volgende break wist Griekspoor in de eerste set niet meer te herstellen.

Ook in de tweede set leverde Griekspoor zijn servicebeurt snel in. De Haarlemmer reageerde zijn frustraties af op zijn racket en kreeg daarvoor een waarschuwing van de scheidsrechter. Ook nu richtte Griekspoor zich op en kwam hij terug tot 3-3. Musetti slaagde er net als in de eerste set in de service van Griekspoor nog een keer te breken, bij 5-5. De Italiaan maakte het daarna af.

Musetti speelt voor een plek in de kwartfinale tegen de Tsjech Jiri Lehecka.