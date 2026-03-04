Senaat VS stemt tegen resolutie inperken macht Trump

WASHINGTON (ANP) - Een resolutie die de macht van president Donald Trump om aanvallen uit te voeren in Iran zou hebben ingeperkt, is gestrand in de Senaat. Zoals verwacht stemde een meerderheid tegen het voorstel, dat was ingediend door Democraat Tim Kaine en Republikein Rand Paul.

De initiatiefnemers wilden met de resolutie afdwingen dat president Trump parlementaire toestemming moet vragen om verdere aanvallen uit te voeren. Tegenstanders stellen dat het optreden van Trump wettig is en binnen zijn bevoegdheden als opperbevelhebber valt.

Paul was de enige Republikein die voor het aannemen van de resolutie stemde. De Democratische senator John Fetterman stemde tegen.