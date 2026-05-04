ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kaapverdië bereidt eventuele medische evacuatie cruiseschip voor

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 13:13
anp040526144 1
PRAIA (ANP/RTR) - De gezondheidsautoriteiten van Kaapverdië treffen voorbereidingen voor een eventuele medische evacuatie van passagiers van het cruiseschip MV Hondius. Dat schip ligt voor de kust van Kaapverdië, maar mag niet aanmeren in de haven van Praia vanwege mogelijke hantavirusbesmettingen, bevestigt de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.
Drie passagiers kwamen om het leven nadat ze ziek waren geworden, onder wie twee Nederlanders. De mogelijke medische evacuatie met een ambulancevlucht zou zijn voor "patiënten die onder observatie staan". De gezondheidsautoriteiten benadrukken dat de situatie onder controle is en dat er momenteel geen risico bestaat voor de bevolking van Kaapverdië.
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder op maandag ook de mogelijkheden te bekijken om "enkele personen" medisch te evacueren van het cruiseschip. Het schip van Oceanwide Expeditions vaart onder de Nederlandse vlag.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

anp030526111 1

Oekraïne biedt Finland een 'drone-overeenkomst' aan

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

joost prinsen

Opdat wij nooit vergeten: niemand kon zo puur en krachtig dit belangrijke Nederlandse gedicht voordragen als Joost Prinsen

Loading