Kaapverdië bereidt eventuele medische evacuatie cruiseschip voor

PRAIA (ANP/RTR) - De gezondheidsautoriteiten van Kaapverdië treffen voorbereidingen voor een eventuele medische evacuatie van passagiers van het cruiseschip MV Hondius. Dat schip ligt voor de kust van Kaapverdië, maar mag niet aanmeren in de haven van Praia vanwege mogelijke hantavirusbesmettingen, bevestigt de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.

Drie passagiers kwamen om het leven nadat ze ziek waren geworden, onder wie twee Nederlanders. De mogelijke medische evacuatie met een ambulancevlucht zou zijn voor "patiënten die onder observatie staan". De gezondheidsautoriteiten benadrukken dat de situatie onder controle is en dat er momenteel geen risico bestaat voor de bevolking van Kaapverdië.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder op maandag ook de mogelijkheden te bekijken om "enkele personen" medisch te evacueren van het cruiseschip. Het schip van Oceanwide Expeditions vaart onder de Nederlandse vlag.