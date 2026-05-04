Luchtalarm op meerdere plekken afgegaan ondanks 4 mei

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 13:16
DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in Nederland heeft maandag om 12.00 uur 4 mei het luchtalarm geklonken. Onder andere in de regio Rijnmond was dat het geval, hoorde een ANP-verslaggever. Volgens de Rijksoverheid mag het alarm op 4 mei nooit getest worden.
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat het om een menselijke fout ging. Een woordvoerder meldt dat het testen van het alarm de verantwoordelijkheid is van de individuele veiligheidsregio's. Ze vermoedt dat verschillende veiligheidsregio's "de memo hebben gemist".
Op X melden inwoners van Den Bosch ook het afgaan van het luchtalarm. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bevestigt dat. Volgens haar gaat het ook hier om een menselijke fout.
Op de website van de Rijksoverheid staat dat de sirene "nooit wordt getest op nationale en religieuze feestdagen. En ook niet op de dag van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei."
