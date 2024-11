Kabinet bespreekt openheid over beleggingen bewindslieden

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet bespreekt maandag in de ministerraad of bewindslieden meer openheid van zaken moeten geven over hun beleggingen. Dat zei staatssecretaris Vicky Maeijer (Volksgezondheid) voor aanvang van de vergadering, waar zij mede om die reden bij is. De PVV'er is een van de bewindspersonen met een aandelenportefeuille waar de Tweede Kamer vragen over heeft gesteld.

Staatssecretaris Folkert Idsinga trad anderhalve week geleden af nadat de Kamer had aangedrongen op meer informatie over de bedrijfsaandelen waarin hij privé belegde. Het stak hem dat ook de PVV zich bij die oproep aansloot, terwijl hij naar eigen zeggen alle regels had gevolgd. Na zijn aftreden gaf Idsinga alsnog openheid van zaken.

De Kamer wil nu ook van andere bewindslieden precies weten in welke bedrijven zij aandelen bezitten. De samenstelling van hun beleggingsportefeuille zou van invloed kunnen zijn op beslissingen die zij als minister of staatssecretaris nemen, is daarbij de gedachte. Maeijer zou zelf bereid zijn die openheid te geven. "Ik ben persoonlijk daar niet op tegen", zei zij.