Nobel ziet in geweld Amsterdam 'integratieprobleem' moslimjongeren

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de "islamitische jongeren" onderschrijft de Nederlandse normen en waarden niet, maakt verantwoordelijk staatssecretaris Jurgen Nobel op uit het geweld van afgelopen week in Amsterdam. "Dat is voor mij ontoelaatbaar. We hebben echt een groot integratieprobleem."

Het probleem is "veel breder dan dat", maar "ik denk dat we het taboe niet uit de weg moeten gaan", zei Nobel maandag bij aankomst voor de ministerraad. Bij de beelden van aanvallen op supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv hoorde Nobel "Arabische teksten. Dan weet je: dat zijn jongeren met een Arabische achtergrond".

De staatssecretaris van Participatie en Integratie ziet niets in de oproep van PVV-voorman Geert Wilders, de leider van de grootste regeringspartij, om daders het land uit te zetten. Dat is heel moeilijk bij mensen met een Nederlands paspoort, memoreert hij. Nobel houdt het voorlopig bij het actieplan waaraan hij al werkte en hoopt dat "zo snel mogelijk" te presenteren.